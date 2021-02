BÉLANGER, Carmelle



À Québec, le 19 janvier 2021, à l'âge de 85 ans et 7 mois, est décédée madame Carmelle Bélanger, épouse de feu monsieur Léo Pelletier, fille de feu madame Angélina Anctil et de feu monsieur Saluste Bélanger. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Lise Pelletier; ses petits-enfants: Hugues Larivière et Marie-Pier Larivière (François Gaudreault); ses arrière-petits-enfants: Talia Gaudreault et Mélody Gaudreault; ses frères et ses sœurs: feu Patrick Bélanger, feu Hélène Bélanger, feu Lorraine Bélanger, Rachelle Bélanger; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Pelletier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués en particulier à Monsieur Nicolas Labrèche, Madame Catherine Gauthier, chef des infirmiers et infirmières, Madame Guylaine Mailloux, travailleuse sociale ainsi que Pierre parent, éducateur spécialisé ainsi que l'équipe de l'unité des soins de vie du CDC de la Capitale de l'Hôtel le Concorde. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes.