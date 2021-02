6 bonnes idées pour fêter la Saint-Valentin

Avec le confinement et les mesures sanitaires dictées par la pandémie, les amoureux doivent redoubler de créativité pour bien meubler le week-end de la Saint-Valentin. En panne d’inspiration ? Pas de panique. Le Journal vous propose six activités pour célébrer en couple, ou même en solo, la fête de l’amour.

24 heures de chansons d’amour

Vous cherchez l’ambiance parfaite pour un week-end romantique ? QUB Musique a colligé pour la Saint-Valentin 24 heures de musique – soit 377 chansons d’amour – où les succès de Céline Dion, Mario Pelchat, Isabelle Boulay et autres Lara Fabian côtoient les répertoires de Whitney Houston, Mariah Carey, Adele ou Sonny and Cher.

► La liste de lecture est disponible sur QUB Musique

Un moment avec Christian Dior

Pour ceux qui se meurent d’envie de changer d’air, le timing ne pourrait être mieux choisi puisque les musées ont commencé à rouvrir leurs portes cette semaine. On vous propose donc d’inviter l’être aimé au Musée McCord pour y visiter l’exposition Christian Dior réunissant plus d’une cinquantaine de vêtements griffés.

► Infos et billets : musee-mccord.qc.ca. Coût : 19 $ pour un billet adulte

Une histoire d’un soir musicale

Elles ont dominé les palmarès des années 1980 et 1990. Et aujourd’hui, Marie Denise Pelletier, Joe Bocan et Marie Carmen unissent leur voix – et leurs répertoires – le temps d’une histoire d’un soir musicale. L’occasion d’entendre des airs tels que L’âme sœur, Le baiser, Est-ce que tu m’aimes encore et autres J’veux de la tendresse pour bien commencer le week-end.

► Vendredi soir, 22 h, à Télé-Québec

Une soirée avec Guylaine Tanguay

Guylaine Tanguay troquera samedi soir le country pour les répertoires des grands – Céline Dion, Ginette Reno, Jacques Brel, Michel Sardou et Charles Aznavour – le temps d’un concert virtuel qui saura assurément réchauffer autant les amoureux que les cœurs esseulés. Vous avez d’autres plans pour samedi soir ? Pas de problème. Le spectacle pourra être visionné à votre guise jusqu’au 19 février.

► Samedi soir, 20 h. Infos et billets : livedanstonsalon.com. Coût : 20 $

Commencer la journée avec Bridget Jones

Dimanche, c’est avec notre célibataire britannique préférée qu’on démarrera la Saint-Valentin. Dans Le bébé de Bridget Jones, notre héroïne se retrouve dans un nouveau triangle amoureux, mais qui devient infiniment plus complexe lorsqu’elle apprend qu’elle est enceinte... sans savoir lequel de ses deux prétendants est le père.

► Dimanche, 11 h, à TVA

L’amour est-il aveugle ?

Certains sont prêts à tout pour trouver l’amour... même accepter de se marier sans jamais avoir vu l’élu de son cœur. C’est ce que prouve Mariages instantanés (ou Love Is Blind, dans sa version originale), la série-phénomène – et plaisir coupable pleinement assumé ! – débarquée sur Netflix l’an dernier.

► Disponible sur Netflix