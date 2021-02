LEFRANÇOIS, Omer



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 février 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Omer Lefrançois, conjoint de madame Ginette Toussaint et fils de feu M. Napoléon Lefrançois et de feu Mme Hélène Giroux. Il demeurait à l'Ange Gardien.Les cendres de M. Lefrançois seront déposées pour la période hivernale au columbarium Wilbrod Robert, parents et amis sont invités à venir s'y recueillir. L'inhumation se fera au printemps au cimetière de l'Ange Gardien. Monsieur Lefrançois laisse dans le deuil sa conjointe madame Toussaint; ses enfants: Karl, Karine (Martin Lavoie) et leur mère Mme Nicole Lafond; ses petits-enfants: Maxim et Samuel Lavoie; ses frères et sœurs: Réjean (Raymonde Drolet), Gemma (feu Gilles Doddridge), Diane (Normand Cassista), Louise, Noëlla (Alain Mathieu), Lina (Benoit Marceau) et Yvon (Martine Lassiseraye); Jasmin (Sylvie Martel) et Guillaume Giguère (Jacinthe Bourret) fils de feu Marielle Tremblay ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca