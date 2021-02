MAURAIS, Rita Couillard



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 8 février 2021, entourée de l'amour des siens est décédée paisiblement dame Rita Couillard, épouse de feu monsieur Paul Maurais. Elle était la fille de feu Alonzo Couillard et de feu Marie Dion. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska.et de là les cendres seront déposées au columbarium et seront inhumées ultérieurement au cimetière des Pins.Elle laisse dans le deuil ses fils et ses belles-filles: Richard (Josée Beauchemin), Michel (Giovanna Enciso), Jean, Carol; ses petits-enfants: Mariko et Nicolas. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Thérèse (feu Louis-Philippe Morin), feu Gilberte (feu Laval Paquet), feu Yvette (feu Hervé Bernier), feu Annette (feu Robert Gaumont), feu Ernest (feu Thérèse Landry), feu Laurent (feu Thérèse Caron), feu Maurice (feu Laurette Bilodeau) et de la famille Maurais, elle était également la belle-soeur de: feu Antoine (feu Solange Gosselin), feu Réal (feu Jacqueline Ouellet), feu Gaston (feu Marie-Anne Duguay), feu Thérèse (feu Léopold Beauchemin). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et de nombreux ami(e)s ainsi que son chat Félix, qu'elle adorait. La famille remercie les membres du personnel de la Résidence Hélène Lavoie et ceux de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur dévouement, leur générosité et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne: www.fondationhndf.ca" La musique commence là où s'arrêtele pouvoir des mots. "