BOUCHARD, Gabrielle



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 3 février 2021, à l'âge de 78 ans et 4 mois, nous a quittés dame Gabrielle Bouchard. Elle était l'épouse de monsieur Ghislain Tremblay et elle demeurait à Baie-Saint-Paul.Madame Gabrielle Bouchard laisse dans le deuil son époux: Ghislain Tremblay; ses enfants: Dany (Véronique Laroche), Audrey (Stéphane Clark), Ariane (Pascal Philippon); sa petite-fille: Romy Tremblay; ses frères et sœurs: Jean-René (Françoise Bouchard), Marie-Aline (feu Adjutor Guay), Adélard (feu Lisette Bouchard); son filleul et sa filleule: Martin Guay (Manon Roussel), Ana Kawina; sa grande amie: Thérèse Cunningham, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Elle est allée rejoindre ses parents: François-Xavier Bouchard et Lydia Tremblay; ses frères et sœurs: Alfred (feu Julia Tremblay), Odilon (feu Madeleine Tremblay), Louisette (feu Lauréat Goulet), sœur Françoise (Augustine), Pierre-Paul (feu Cécile Côté), Joachim (Denise Paquet), Jean-Marie. La famille tient à remercier la Dre Bernadette Roy, le personnel de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul et l'équipe de la pharmacie Marie-Pier Labbé pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds Général ou à la Société Alzheimer de Québec. La direction des funérailles a été confiée à la