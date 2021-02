FORTIER, Thérèse Côté



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 février 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Thérèse Côté, épouse de feu monsieur Jean-Marie Fortier. Elle demeurait à Ste-Brigitte-de-Laval.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Ste-Brigitte-de-Laval. Madame Fortier laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Francine Paquet), Anne et Ithel (Joëlle Jubinville); ses petits-enfants: Nicolas (Annie) et Sophianne (Sébastien), Jessica (Patrick) et Kevin (Mylène), Michaël (Marie-Soleil) et Lydia (Cédrick); ses arrière-petits-enfants: Joannie, Éthan et Alicia; son frère et sa sœur: Hubert (Nicole Fortier) et Andrée (feu Yvan Sanfaçon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de La Belle-Époque et à celui de la Résidence Ste-Marguerite pour leur dévouement et les bons soins prodigués.