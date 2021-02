ROY-LIRETTE, Lise



Le 18 janvier 2021, au domicile de Caroline et Stéphane, s'est éteinte paisiblement à l'âge 85 ans, entourée de ses enfants, madame Lise Roy-Lirette. Elle est allée rejoindre son tendre époux Gabriel Lirette. Elle était la fille de feu Germaine Côté et de feu Antoine Roy. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres suivra au Mausolée du cimetière St-Charles.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Louise Gamache), Benoit (Carole Frédérick), Stéphane (Caroline Fortin) et Sylvain (Kathleen Wolfe); ses petits-enfants: Guillaume, Catherine, Olivier, Leila, Victoria, Mathias, Jacob et Mariluce; son frère et sa sœur, André et Thérèse (Jean-Charles Rousseau); sa belle-sœur et son beau-frère de la famille Roy: Laurence Rousseau (feu Gilles Roy) et Antoine Papillon (feu Rita Roy), son beau-frère de la famille Lirette: Maurice (feu Jacqueline Boulet), ses filleules: Mireille, Brigitte, Anne-Marie et Malika; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée de la famille Roy: Marc (Cécile Robitaille), Claire (Roger Rousseau), Denise (Roger Alain), Louis (Réjeanne Dufour) et de la famille Lirette : Simone (Adrien Robitaille), Amanda (Arthur Brousseau), Louise (Fernand Lafrance), Paul-Émile (Lucie Bélanger), Cécile (Auguste Kelly), Paul-Eugène, Roger (Denise Guilbault). Sincères remerciements à Monique et André Michaud pour le support inestimable apporté à notre mère au cours de ces dernières années. Nous tenons également à remercier le Docteur Mario Blouin pour les bons soins donnés à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, tél: 418 683-8666, site web: www.cancer.ca.