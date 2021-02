ST-GERMAIN, René



Au CHSLD Donnacona, le 26 janvier 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur René St-Germain, fils de feu monsieur Léon St-Germain et de feu dame Louisia Boucher. Il était natif de Saint- Casimir et demeurait à Donnacona.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Casimir à une date ultérieure. Monsieur St-Germain, laisse dans le deuil ses enfants: Lise, Danny (Caroline), Linda (Luc) et Michèle (Roger) feu Josée; ses petits-enfants: Magali-Wen, Ethan, Natacha (Gabriel), Jessica (Guillaume) et Maxime; ses arrière-petits-enfants: Ariel, Mathis, Lauryann et Laurence; ses frères et sœurs: Huguette, Louise (Robert), Micheline (Maurice), Raymonde, feu Gabriel, feu Robert (feu Thérèsa), Pierre (Chantal), Jérôme (Ginette), Claude (Bernadette) et Jacques (Danielle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Donnacona pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet :https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-fr