PELLERIN, Lucienne Gaudreau



Au CHSLD de Lévis, le 27 janvier 2021 à l'âge de 91 ans, est décédée madame Lucienne Gaudreau, épouse de feu Marcel Pellerin, fille de feu Maurice Gaudreau et de feu Alice Simard. Notre mère est décédée sans souffrance et entourée chaleureusement des siens. C'était une femme qui incarnait des valeurs humanistes comme l'entraide, le partage, l'écoute et le dépassement de soi. Elle aimait rire, chanter et recevoir d'une façon généreuse tous ceux qu'elle aimait.Madame Gaudreau laisse dans le deuil ses 5 enfants: Denys (Rita Morin), Serge (Denise Pelchat), Anne (André Vézina), Pierre (Johanne Arsenault) et Martine; ses petits-enfants qu'elle a vu grandir: Karine, Audrey, Mélissa, William, Dave, Christopher, feu Marie-Ève, Maxime, François, Vincent et ses arrière-petits-enfants qu'elle aimait tant. Elle était la soeur de feu Lucien (Rita Soucy), Cécile (feu Léandre Corneau), feu Aimé (Liliane Grenier), feu Monique (feu Georges Bernier), Jean-Guy (Claudette Kirouac), Irène (feu Gilles Boulet, Jean-Guy Gagnon), Diane (Pierre Desjardins), Ginette (feu Yvan Dassylva, René Lavoie), Doris et Mario (Denise Deschamps). Elle était la belle-sœur de (famille Pellerin): feu Odilon (feu Jeanne d'Arc Bureau), feu Olivine (feu Philippe Caron), feu Thérèse (feu Armand Tondreau), feu Irène (feu Jean-Guy Tondreau), feu André (feu Huguette Roy), feu Donat (Madeleine Carrier) et Micheline (Marius Jutras). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle a eu aussi trois amies significatives lorsqu'elle habitait le Manoir St-Laurent. Ces amies ont été très aimables et généreuses pour elle. Merci à vous trois, madame Huguette Fleury Guay, madame Thérèse Jacques et madame Jeannine Blais. Notre mère a beaucoup aimé vous côtoyer. Toute notre famille remercie de tout coeur les gens du 5e étage du CHSLD de Lévis, madame Côté, chef d'unité, pour son écoute, les médecins, le personnel soignant pour les soins donnés avec attention et tendresse, les intervenants des loisirs et les bénévoles qui ont su si bien divertir et entretenir des liens chaleureux ainsi que le comité des résidents pour l'information et le respect des droits. Vous avez tous été des gens aimants avec notre mère.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca.