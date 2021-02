BOUFFARD, Yvonne



À l'hôtel-Dieu de Lévis, le 4 février 2021, à l'âge de 96 ans et 7 mois, est décédée, paisiblement, entourée de sa famille, madame Yvonne Bouffard, épouse de feu monsieur Gérard Lavertu. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Jean Chrysostome. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Paul-Henri (Colette Alarie), Catherine (Marcel Daigle), Réjean (Paulette Pilote), Jacqueline (Jacques Boucher), Richard (Louise Demers), feu Anne-Marie (Yvon Boucher - Murielle Tourigny), Marcel (Suzanne Légaré), Aline (Daniel Garcia), Luc et Yvan (Patricia Ramos-Triano); ses 25 petits-enfants et 22 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Régina (feu Achile Bourget), Adélia (feu Alfred Ouellet), feu Léo (feu Anne-Marie Parent), feu Rosaire (Laurette Cantin), feu Louis-Philippe (feu Éva Ouellet), feu Angéline (feu Adrien Turcotte) et feu Noël (Huguette Roberge); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavertu: feu François (feu Yvonne Couture), feu Marie-Rose (feu Albert Béland), feu Joseph (feu Gemma Boutin), feu Victor, feu Thérèse (feu Émile Langlois), feu Gabrielle (feu Lucien Nadeau), feu Adrien (feu Jeannine Samson) et feu Clément (feu Bernadette Gilbert). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s de la résidence du Saint-Laurent à Lévis. Sincères remerciements au personnel du 4e et du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis sise au 143, rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1 site Web https://fhdl.ca/La famille vous accueillera aude 10h à 12h et de 13h à 15h.