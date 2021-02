VÉZINA, Jules



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 janvier 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jules Vézina, conjoint de madame Solange Dion, fils de feu Thérèse Fortier et de feu Clément Vézina. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Benoît, Julie (Steven Girard), Marie et Louise (feu Robert Morin); ses petits-enfants: Jessica et Cynthia, Alexandre, Marilou et Charles-Olivier; ses arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: Clémence (feu Roger Paquet), feu Jean-Marie, Gervaise (feu Robert Toutan), Rémi (Denise Bourgault), feu Mireille (Walter Hayle), feu Pierre, André (Aline Talbot), feu Jacques, Pauline (Yves Dutil), Claude (Danielle Barrette), Martine (Nathan Naquin), Alain (Denise Pépin), Maurice (Micheline Vaudreuil), feu Laurent et François; les fils de sa conjointe: Patrick Lévesque (Catherine Mercier) et Nicolas Lévesque (Julie Fluet); les petits-enfants de sa conjointe: Emma, Clara, Olivia et Alexandra, William et Raphael; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dion; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc).