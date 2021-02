SIMONEAU, Albertine Sirois



À l'Hôtel Le Concorde, Québec, le 24 janvier 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée des suites du Covid-19, dame Albertine Simoneau, épouse de feu monsieur Léopold Sirois. Née à St-Agapit le 5 mai 1924, elle était la fille de feu dame Zéluma Lafleur et de feu monsieur Arthur Simoneau. Elle demeurait à Québec.Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise viahttps://funeraweb.tv/fr/diffusions/23615.La webdiffusion sera accessible pour tous, sans mot de passe. Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Céline (Paul-André Dorval), feu Réjean (Francine Langlois), feu Marcel (Micheline Deraiche), René (Diane Proulx), Michel (Rosanne Turmel), Gérald (Élaine Labonté), Ghislain (Lise Langlois), Dany (Lucie Simoneau); ses 11 petits-enfants; de nombreux arrière-petits-enfants; ses sœurs et beaux-frères : Marie-Blanche (feu Léo Beaupré), Germaine (feu Jimmy McGrath), Marielle (Michel Baribeau), Denise (feu Guy Pépin); sa belle-sœur Claire Pelletier (feu Narcisse Sirois); son beau-frère Maurice Beaulieu (feu Gisèle Sirois), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel soignant à l'Hôtel Le Concorde pour les soins de fin de vie à notre mère, pour leur attitude humaine et les bons soins prodigués. Merci aussi aux membres du personnel de 5e et 6e étage du Centre Jeffery Hale pour toutes les attentions malgré ce temps de pandémie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis Jeffery Hale, site :www.amisdujhsb.ca, Tél. : 418-684-5333 poste 1439.Les Funérailles sont sous la direction de :