PERRON, Arlette Flamand



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 6 février dernier à l'âge de 76 ans est décédée madame Arlette Flamand, épouse de feu François Perron. Elle était la fille de feu Freddy Flamand et de feu Lucienne Labbé. Elle laisse dans le deuil sa fille: Sandra (Steve Poirier); ses petits-fils: Alex et Emrick; ses frères et ses sœurs: feu Carole (feu Rosaire Boily), feu Serge (feu Lyne Carbonneau), feu Alain (Pierrette Lapointe), Marlène (Denis Parent) et Renée (Jean-Pierre Fortin); ses beaux-frères et belles-sœurs: Pierrette (Raymond Fournier), Pierre (Wendy Clark), Patricia (Réal Gagnon), Marie-Marthe (Gilles Pelletier), Isabelle, Danielle (Jacques Roberge), Edmond, Marjolaine et Yvan (Linda Vallières). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis/es.La famille désire remercier le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour les bons soins prodigués. Pour rendre hommage à Mme Flamand, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com