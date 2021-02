RIVARD, Andrée Gagnon



À l'Hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 4 février 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Andrée Gagnon, épouse de feu monsieur Robert Rivard. Elle demeurait à Deschambault.Madame Gagnon a été confiée auMadame Gagnon laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Diane Paquet), Josée (René Cloutier), René (Sonia Drouin), feu Hélène (Jean-Pierre Landry), Daniel (Suzanne Klimuszko), Pierre (Claire Marcotte); ses petits-enfants: Mathieu (Janis Potvin) et Olivier (Syndie Vohl); Charles (Sabrina Carpentier) et Maude; Nicolas (Kathya McNicoll) et Samuel (Maria Solano); Frédérique et Paule; Julien (Catherine Royer), Laurie (Étienne Michaud) et Camille (Guillaume Gagnon); Jérémie (Carolane Hudon) et Vincent (Claudie-Anne Désilets); ses arrière-petits-enfants: Zach, Jules et Simone, Romie et Zoé, Oli; sa soeur Colette (feu Jean-Yves Frenette); ses belles-soeurs: Marcella Rivard et Hélène Rivard (Paul DeJong); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Denise Allard pour son dévouement ainsi que tout le personnel de l'Hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca