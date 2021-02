DAGENAIS, Jean-Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le mardi 2 février 2021, à l'âge de 78 ans et 7 mois est décédé monsieur Jean-Pierre Dagenais, époux de madame Lucille Simard. Il était le fils de feu Donat Dagenais et de feu Cécile Renaud. Il demeurait à Saint-Léon-de-Standon et était natif de Gatineau.Les arrangements funéraires ont été confiés à la maison funéraire :Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucille Simard, ses filles : Louise (Hugues Hrycko) et Michèle (Christian Morin) ainsi que ses deux petits-fils: Anthony et Donovan Morin. Il était le frère de: Raymond (Berthe), Claude (Jeanne), feu Monique (feu Bernard), Michel (Monique R.), Denise (feu Jean-Denis) et Denis (Pierrette). De la famille Simard, il était le gendre de: feu Joseph Simard (feu Marie-Anna Michel) et le beau-frère de: feu Claudette (feu Robert L.), Jean-Jacques (Claudette L.), Jean-Louis (Claire) et feu Nicole (feu Victor). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin (pour l'hôpital), 1515, 17e Rue Ouest, Saint-Georges (Québec) G5Y 4T8.