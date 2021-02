MARCOTTE, Rollande



Au CHSLD Saint-Raymond, le 27 janvier 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Rollande Marcotte, fille de feu monsieur Gédéon Marcotte et de feu dame Marie Gingras.et de là au cimetière paroissial pour l'inhumation. Madame Marcotte laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: Georges (feu Hélène Ruel), André (Monique Tardivel) et Éliane (feu Gérard Beaumont); sa belle-sœur Pierrette Landry (feu Fernand Marcotte), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses parents, ainsi que ses frères et sœurs qui l'ont précédée: Berthe (Roland Julien), Léo, Ida (Gilbert Cloutier), Gisèle (Jean-Paul Beaumont), Jeanne (Hilaire Cantin) et Fernand. La famille tient à remercier sincèrement les anges gardiens du CHSLD de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Santé Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond, Québec. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet : https://www.jedonneenligne.org/fsssp/DIM/