LEBOEUF, Raymond



À l'Hôpital Général de Québec, le 6 février 2021, à l'âge de 88 ans et 2 mois, est décédé monsieur Raymond Leboeuf, époux de feu madame Marie-Paule Beaudet, fils de feu madame Marie-Jeanne Marcotte et de feu monsieur Wellie Leboeuf. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Yves et Réal (Marjolaine Guillot), sa sœur Marie-Paule Leboeuf (feu Fernand Simard) ainsi que de nombreux cousins, cousines et ami(e)s.Il sera par la suite inhumé au cimetière St-Charles. La famille tient à offrir ses sincères remerciements au personnel de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CIUSSS de la Capitale Nationale : www.fondationdelavieillecapitale.org