LACASSE, Diane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 février 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Diane Lacasse, épouse de feu monsieur Guy Boisvert, fille de feu Benoit Lacasse et de feu Jeanne-d'Arc Labonté. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie, François (Emmanuelle Guay) et Isabelle (Maxime Durivage); ses petits-enfants: Virginie, Héloïse (Marc-Olivier Michaud), Émilia et leur père Donald Plante, Louis et Simon, Dorothée, Amandine et Didier; son arrière-petite-fille, Galia Michaud; ses frères et soeurs: Gilles (Diane Groleau), Abel (feu Édith Normand), Solange (feu Stuart Burgess), feu Marie-France, Jacqueline (Jean-Denis Tremblay), feu Henri et Christian (Sylvie Gendron); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Madeleine Boisvert (Denis Caron), André Boisvert, Pierre Boisvert (Danielle Lamontagne) et Gisèle Gourgues; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au docteure Élaine Blanchard et au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/faire-un-don/).et l'inhumation au cimetière paroissial à une date ultérieure.