CAYEN, Joseph



Au CHSLD Les Jardins du Haut Saint-Laurent, le 31 décembre 2020, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédé monsieur Joseph Cayen, époux de dame Simonne Morin, fils de feu monsieur Eugène Cayen et de feu dame Clara Bourret. Il demeurait à Québecde 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Simonne; ses enfants : Jean-Luc, feu Line, Normand (Manon Labadie) et Lisette (Ghislain Hardy); ses petits-enfants : Alexandre Cayen (Milena Carvalho Cayen), Frédéric Cayen (Cristely Sarem), Joannie Cayen (Alexandre Babin), Marc-Antoine Cayen, Jean-Michel Cayen (Rosalie Audet), Anabelle Hardy (Steven Joseph) et Laurence Hardy (Nicolas Beauchemin); ses arrière-petits-enfants : Sofia, Élodie, Rémy, Zoé, Logan et Romy de même que ses belles-sœurs de la famille Morin: Lucille (feu Jean-Paul Renaud), Jeannine (feu Claude Bédard), feu Clément (Aline Trudel), Denise (feu Réal Bibeau), Marie-Berthe (feu Marcel Brouillette), Annette (feu Raymond Gingras) et feu Jean-Noël (Marguerite Bussières), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Il est parti rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut Saint-Laurent et Côté Jardins, 4770, rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures, G3A OK9, tél.: 418-780-8179.