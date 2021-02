DEMERS, Aline



C'est avec une infinie tristesse que nous vous annonçons que Aline Demers est décédée subitement le 3 février dernier à Québec. Née à Saint-Nicolas, le 9 avril 1951, Aline Demers est la fille de feu Georges-Henri Demers et de Jeanne D'Arc Saindon. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse l'amour de sa vie, Louis-François Garceau, dans le deuil. Elle laisse derrière ses deux fils adorés, Maxime et Hugo Neveu, leurs conjointe Marie-Christine Morin et Maude Semco ainsi que ses cinq petits-enfants Raphaëlle, Mélyna, Edouard, Zachary et Arthur Neveu. Ils étaient sa fierté. Elle laisse également ses beaux-fils Louis et Stéphane Garceau ainsi que leurs conjointes et les enfants de Louis, Tyler et Sean Garceau. Elle laisse également dans un deuil immense sa maman chérie de 99 ans, Jeanne D'Arc Saindon, sa sœur feu Doris (feu Nolin Richard), son grand frère Jacques (Linda Demers), sa petite sœur Sylvie (Pierre Lafortune). Elle laisse dans la peine ses neveux Éric, Martin et Stéphane Richard de même que Sylvain Demers et sa nièce Marjolaine Richard. Sont aussi dans le deuil ses belles-sœurs Céline, Marie-Luce, Nicole, Sylvie, Suzanne et son beau-frère René Garceau ainsi que leurs conjoints et conjointe. Enfin, elle laisse de nombreux oncles et tantes, cousins et cousines et un nombre d'amis incalculable dans la région de Québec et de l'Abitibi. Chaque personne qui a croisé la route d'Aline ressent aujourd'hui une peine incommensurable. Son départ nous laisse sans voix. Aline avait un cœur qui débordait d'amour. Elle était une rassembleuse. Nous nous rappelons des fêtes qu'elle savait organiser avec brillance. Elle aimait recevoir ceux qu'elle chérissait. Un cœur immense, une générosité sans pareille. Un goût marqué pour la musique et la danse, sans oublier la peinture qu'elle faisait avec brio. Aline, tu nous manques déjà. Nous ne t'oublierons jamais.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/faire-un-don/