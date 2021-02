GUAY, Jacques



À son domicile, le 28 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jacques Guay, époux de feu madame Gabrielle Bouchard et conjoint de madame Gisèle Longchamps. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils: Normand Guay (Diane Cusson) et Claude Guay (Lucie Bégin); ses petits-enfants: Jean Tobie Guay (Jessika Vachon), Sara Maude Guay (Bruno Parent-Pichette) et Jose Manuel Guay, Gabrielle Guay et Stéphanie Guay (Jonathan Martel); ses arrière-petits-enfants: Jacob, Rosalie, Béatrice, Louis, Alexis et Olivier. Il était le frère de feu Madeleine (feu Gilbert Dufour), feu Denise (feu Vincent Bernier), Louise (Harold Lafrance) et de feu André. Il laisse également dans le deuil les enfants de madame Longchamps: Line Leclerc, Hélène Leclerc, Valérie Leclerc, Richard Leclerc, Patrick Leclerc et leur conjoint(e); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins à domicile du CLSC de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/).