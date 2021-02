GIGUÈRE, Micheline Lapointe



À l'urgence de l'hôpital Saint-François d'Assise, le 24 janvier 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Micheline Lapointe, épouse de monsieur Henri-Paul Giguère. Elle demeurait à Québec.Elle était la fille de feu madame Rolande Rhéaume et de feu monsieur Sylvio Lapointe, la petite-fille de feu madame Laura Ampleman et la nièce de feu Mlle Maria Ampleman. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses trois filles : Marie-France, Isabelle et Emmanuelle (Julie, sa conjointe); ses deux petits-enfants : Lydia et Alexy. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Hélène Duchesneau (son fils Gabriel) et sa chère cousine Jeannine Lévesque (feu Louis Fortin, son fils Simon). Une pensée pour les trois sœurs et le frère de son époux, Lucille, Lise, Johanne, Yvon et leurs conjoints, Clément, Réjean et François. Elle laisse également dans le deuil son neveu et ses nièces Sylvie, Julien, Audrey et Emie. Micheline Lapointe- Giguère possédait une maîtrise en terminologie de l'Université Laval et était linguiste-terminologue à l'Office québécois de la langue française. Elle effectuait des travaux terminologiques depuis plus de vingt ans, particulièrement dans les domaines du travail, de la gestion et de l'éducation. En 2004, elle publiait en collaboration, ledestiné notamment à l'administration publique. Sa dernière publication, le carnetest parue en 2007. Micheline était une femme passionnée, curieuse, rigoureuse, généreuse qui ne ménageait pas son temps pour aider ses proches. Elle aimait beaucoup la lecture, le théâtre, le camping et les voyages à l'étranger qui lui permettait de découvrir d'autres cultures. Elle a suivi les actualités jusqu'à la toute fin de sa vie. Une pensée pour notre ami Michel Gallay, pour ses amies et collègues de l'Office québécois de la langue française et pour ses voisins monsieur Yvon Sylvain et son épouse Rose-Anne. À tous les parents, amis, merci pour leur soutien et leurs marques d'affection.L'inhumation en présence du corps se fera au cimetière Saint-Charles le lundi 15 février à 14 h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de votre choix.