ROBERGE, Suzanne Rochette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 janvier 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Suzanne Rochette, épouse de feu monsieur Wilfrid Roberge, fille de feu Philippe Rochette et de feu Léonie Moreau. Elle demeurait autrefois à Saint-Henri-de-Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Ghislain Fortin), Jacinte (Harold Bherer), Josée (Marcel Dion), Martine (Normand Legault), Soeur Solange o.ff.m., David (Micaëlle Boissy) et Bruno (Francine Demers); ses petits-enfants: Samuel Fortin (Kathleen Sullivan), Gabriel Fortin (Risa Inami) et Rachel Fortin (Adeniran Olayiwole); Valérie Roberge-Dion (Louis-Simon Gauthier), Joanie Roberge-Dion (Carl Vaudrin), Myriam Roberge-Dion (Mark-Alexandre Johanson) et Virginia Roberge-Dion (Etienne Bachelard); Philippe Legault (Chantal Morin) et Elise Legault (Sébastien Riopel); Laurence Bherer (Pierre-Laval Pineault) et Marc-Olivier Bherer (Rosalind Hesketh); ses arrière-petits-enfants: Aedan, Charlotte, Léo, Louis, Noah, Éloïse, Leïla, Benjamin, Evan, Dimitri, Jeriko, Édouard, Aurélie, Flavie, Julien, Léonie, Claire, Henri, Marguerite, Augustin, Roxanne, Grégoire, Antoine, Clément, Solène, Lucie, Romain, Boris et Benjamin. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Geneviève Rochette (feu Gérard Trudel), Jean-Louis Rochette (Jane Peters), feu Paul-Henri Rochette (Dorothy Berrigan), Françoise Rochette (feu Jacques Normand), Pierre Rochette (Jacqueline Jalbert), feu Joseph-Honoré Roberge (feu Marie-Rose Bussières), feu Charles-Auguste Roberge ptre, feu Marie-Ange Roberge (feu Joseph Bussières), feu Irène Roberge (feu Gérard Bégin), feu Jean-Paul Roberge (feu Marie-Claire Brochu), feu Louis-Philippe Roberge et de feu Soeur Marie-Thérèse Roberge n.d.p.s.. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité coronarienne de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués, leur bienveillance et leur générosité. Un merci chaleureux et cordial tout spécialement à l'équipe de soins pour leur grand dévouement et leur respect en ces temps exceptionnels de pandémie. La famille remercie également l'équipe de la résidence Le Margo qu'elle affectionnait particulièrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes ou par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/faire-un-don/).