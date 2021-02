BOUTIN, Louisette Lemieux



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Louisette Lemieux Boutin, épouse de feu Fernand Boutin. Elle demeurait à St-Lambert-de-Lauzon. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Gérald (Lucie Vallée), Marie-Line (Michel Savard), Gaétane (Guy Plamondon), Fabienne (Mario Boucher); ses petits-enfants adorés : Tanya, Xavier (Mélissa Beaupré), Benjamin, Laura-Lys (Simon Paillé); ses frères et sœurs : feu Laurette (feu Albert Boutin), feu Gabriel (feu Simone Beaudoin), feu Marcel (feu Anna Laflamme), Gisèle (Marcel Parent), feu Jean-Claude (Marie-Claire Parent), feu Léandre (Françoise Laverrière), feu André (feu Anita Couture), Marc (feu Laurette Parent) et (Yolande Lagacé), Paul (Lise Dussault), Denise (Gérald Boutin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boutin : feu Joseph (feu Claire-Hélène Godbout), feu frère Alphonse F.E.C., feu Hermile (feu Laurence Boucher), feu Alice (feu Camille Carrière), feu Alfred (feu Antoinette Goulet), feu Albert (feu Laurette Lemieux), feu Armand (Yolande Langlois), feu Marie-Anne (feu Léopold Gagnon), feu Lucien (feu Anita Roy), Benoît (feu Yvette Augé), feu Thérèse (feu Raymond Boucher); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel de l'unité de cardiologie de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués ainsi que le personnel du Petit Domicile de Saint-Lambert-de- Lauzon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC https://www.coeuretavc.ca/.