Andrew Shaw devra-t-il opter pour la retraite?

Possiblement victime d’une nouvelle commotion cérébrale, l’attaquant Andrew Shaw pourrait être tenté d’accrocher ses patins.

C’est du moins une option à considérer pour l’ancien du Canadien de Montréal, qui a été placé, jeudi, sur le protocole des commotions cérébrales par les Blackhawks de Chicago.

«C’est terrible, c’est difficile», a brièvement commenté au réseau ESPN son entraîneur Jeremy Colliton, qui a lui-même écourté sa carrière de joueur en raison de chocs à la tête.

Shaw, 29 ans, devra minimalement faire preuve de prudence et suivre certains conseils qu’il a déjà prodigués à son ancien coéquipier Brendan Gallagher.

Cette histoire remonte à un peu plus d’un an quand Gallagher tentait un retour au jeu après avoir subi une commotion cérébrale lors d’un précédent match contre les Hurricanes de la Caroline. Or, il était revenu trop tôt et Shaw s’était fait un malin plaisir à lui envoyer un message texte pour le traiter, à la blague, d’«idiot».

Shaw s’était donné ce droit puisqu’il avait averti Gallagher de ne pas précipiter son retour au jeu, visière teintée ou non.

Pas question de jouer en ayant peur

En se fiant à son historique de blessures, Shaw s’y connaît plutôt bien en commotions cérébrales. Il avait d’ailleurs raté plusieurs rencontres lors de sa dernière campagne avec le Tricolore, en 2018-2019, pour cette raison. Encore l’an dernier, l’attaquant avait dû tirer un trait sur la saison 2019-2020 après seulement 26 matchs, en raison d’une commotion subie le 30 novembre 2019.

Malgré tout, Shaw était de retour avec les Blackhawks pour le début de cette saison. L’athlète avait d’ailleurs fait valoir avant le début de la campagne qu’il n’avait pas l’intention d’adapter sa façon de jouer.

«La manière dont je joue, c’est la raison pour laquelle je suis ici, avait dit Shaw, dans une entrevue accordée au média sportif The Athletic, en janvier. Je vais rester fidèle à mon style du mieux que je peux sans me mettre dans des positions de vulnérabilité. Je ne peux pas jouer en ayant peur.»

Option possible

Shaw a peut-être récolté quatre points, dont deux buts, en 14 matchs pour les «Hawks», mais il se retrouve une nouvelle fois à l’écart. Reste à voir maintenant s’il osera revenir au jeu...

Avant le début de la présente saison, Shaw avait admis avoir considéré la possibilité de prendre sa retraite au cours de la dernière année. En 544 matchs de saison régulière dans la Ligue nationale, l’Ontarien a totalisé 247 points. Il a par ailleurs soulevé la coupe Stanley deux fois avec les Blackhawks, en 2013 et 2015.