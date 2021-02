Avec ou sans Guhle, le Rocket est prêt pour son match d’ouverture

Le Rocket de Laval disputera son premier match de la saison régulière vendredi, au Centre Bell, mais ce pourrait être sans le jeune défenseur Kaiden Guhle, qui a dû quitter l’entraînement de jeudi.

En conférence de presse, l’entraîneur-chef Joël Bouchard a affirmé que le plus récent choix de premier tour du Canadien de Montréal avait dû s’absenter, probablement en raison d’une blessure. Guhle est un cas incertain pour vendredi et son état de santé sera réévalué d’ici là.

Bouchard a indiqué qu’il n’y avait «rien d’alarmant ou de dramatique» dans le cas du défenseur.

«S’il est en santé, le but c’est de faire jouer Kaiden, de lui donner du millage, a dit le pilote du Rocket. Honnêtement, il le mérite, il est capable. On ne lui donne pas ça parce qu’est un choix de première ronde. Mais nous allons être prudents.»

Avec 34 joueurs dans l'entourage du Rocket, l'équipe de la Ligue américaine peut effectivement jouer de prudence. Une chose est sûre, sans blessure, Guhle est prêt à voir de l’action. Il a grandement impressionné le personnel d’entraîneurs depuis le début du camp d’entraînement.

«Comment il fait depuis le début sur 10? Je dirais 12, a affirmé Bouchard, attribuant une note plus que parfaite au défenseur. Dans son intégration, dans sa façon de comprendre, dans sa façon de s’impliquer dans les matchs intra-équipes. Nous autres, pour son intégration, il y a zéro problème.»

Parlant d’intégration, le jeune Jan Mysak a participé à l’entraînement avec le groupe complet jeudi. Bouchard n’a pas encore dévoilé ses cartes pour la formation de vendredi, lui qui préfère parfois prôner la patience avec les jeunes.

«On l’intègre tranquillement. C’est une éponge et il apprend le hockey professionnel. Le but va être de le regarder et de travailler avec lui et de le mettre dans une situation gagnante aussi. La bonne nouvelle, c’est que nous avons beaucoup de matchs dans les prochaines semaines», a-t-il admis, alors que le Rocket débutera sa saison avec quatre duels à domicile face aux Senators de Belleville.

Laisser jouer les gars

Bouchard ne veut pas mettre trop de pression sur ses hommes dès le premier match. Après tout, la plupart d’entre eux n’ont pas joué depuis un an.

«Les premiers matchs, je veux les laisser jouer, a déclaré l’ancien joueur. Ce sont un peu comme des matchs préparatoires. Je ne dis pas que ce n’est pas important de gagner, on va tout faire pour gagner demain [vendredi]. Je ne peux pas être Scotty Bowman lors du septième match de la finale de la coupe. Ils n’ont pas joué depuis un an.»

L’entraîneur-chef est toutefois heureux de la formation dont il dispose cette saison ; un bon mélange de vétérans établis et de prometteuses jeunes pousses. Non sans une certaine rotation, les recrues seront utilisées à toutes les sauces. Bouchard y voit là l’aboutissement d’un plan de trois ans, qui a débuté à son arrivée avec le Rocket.

«J’ai l’impression que mes jeunes joueurs peuvent m’apporter plus et plus rapidement que des gars que nous avons eus dans le passé», a avoué l’homme de 47 ans.