MASSELOTTE, Claudette



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 8 janvier 2021, à l'âge de 78 ans et 10 mois, est décédé Claudette Masselotte, épouse de monsieur Jacques Blais. Elle est partie rejoindre ses parents feu Émilien Masselotte et feu Maria Cameron. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Monique, Lise et Jacqueline (Richard Champagne); ses enfants: Bernard (Sylvie Ouimet), Éric (Isabelle Cormier) et Caroline (Christian Langlois); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Marc-Antoine Blais, Jean-Christophe Langlois, Florence Blais, Olivier Langlois, Félix Blais, Raphaël Blais et Aurélia Blais; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci au personnel du Manoir des Pionniers pour leur support auprès de nos parents ainsi qu'à sa sœur Jacqueline pour son support physique et moral lors de son hospitalisation.À la demande de la famille vous pourrez faire parvenir vos messages de sympathie par la poste à l'adresse suivante : Éric Blais, 21 rue des pluviers, Maria (Québec) G0C 1Y0. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Tél: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.