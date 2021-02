Bleu Jeans Bleu sera de la Tournée des portes

Bleu Jeans Bleu s’ajoute à la programmation de la Tournée des portes mise sur pied par le Festif! de Baie-Saint-Paul.

La formation offrira, en formule duo, une série de 14 prestations devant les résidences de Charlevoisiens les 19 et 20 février.

Les membres de Bleu Jeans Bleu se produiront à bord d’un kiosque musical mobile et pourront peut-être enlever leurs manteaux d’hiver et arborer fièrement le coton ouaté.

Les plages horaires offertes se sont toutes envolées rapidement. Il sera possible d’assister à l'une de ces courtes performances le 20 février, à 17h35, sur la page Facebook du Festif!

Mara Tremblay (26 et 27 février), Random Recipe (12 et 13 mars) et Qualité Motel (26 et 27 mars) participeront aussi à la Tournée des portes. Les inscriptions se font une semaine avant les prestations, sur la page Facebook du Festif!