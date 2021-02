BLANCHET, Madeleine



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 29 janvier 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Madeleine Blanchet, fille de feu monsieur Lorenzo Blanchet et de feu dame Louisiane Vallée. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil sa sœur Yolande (feu Gilbert Rochon), son frère feu Jacques (Louise Morin), ses six neveux et nièces: Benoit, Jean, Christian, Nicolas, Isabelle et Anne; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.