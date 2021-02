Contrairement à la plupart de ses prédécesseurs qui avaient presque tout faux, Catherine Tait a presque tout vrai quant à l’avenir de Radio-Canada.

En plus d’être la première femme à diriger Radio-Canada, c’est aussi la première PDG qui possède une expérience pratique de la production audiovisuelle. Comble d’abondance, ses deux vice-présidents principaux ont aussi une longue expérience de l’audiovisuel. Barbara Williams vient de Corus, Shaw et Canwest et Michel Bissonnette, de Zone 3, Vidéotron et TVA.

À l’exception de Pierre Juneau, qui avait été producteur à l’Office national du Film et président du CRTC, de Davidson Dunton, qui avait été journaliste, et d’Hubert Lacroix, qui fut président de Télémédia et commentateur sportif du dimanche, les 12 autres PDG furent tous de hauts fonctionnaires, des ingénieurs, des administrateurs de carrière ou des politiciens.

Mardi dernier, lors d’une présentation virtuelle à Prime Time, la grande conférence annuelle de la CMPA (l’Association des producteurs de langue anglaise), Catherine Tait a parlé à bâtons rompus de l’avenir qu’elle entrevoit pour le diffuseur public.

DES PARTENAIRES ÉTRANGERS

C’est difficile de ne pas admettre avec elle que Radio-Canada doit consacrer plus d’argent à ses plateformes numériques, fût-ce à un certain détriment de ses chaînes linéaires. Radio-Canada doit aussi veiller avec les ayants droit à conserver la plus grosse part possible de propriété intellectuelle, évitant, par exemple, de rendre possible une série comme Anne With an E en cédant tous les droits à Netflix.

De concert avec les producteurs indépendants, le diffuseur public veut consacrer temps et argent à la recherche de partenaires étrangers, en plus de contribuer activement à l’exportation des productions canadiennes originales. Madame Tait a vite saisi les possibilités du marché des balados (podcasts). Elle a expliqué qu’on compte s’en servir pour sonder l’intérêt des auditoires sur divers sujets et pour expérimenter de nouvelles façons de raconter des histoires.

Dans le climat actuel d’ouverture tous azimuts envers les Premières Nations et les diverses communautés raciales, personne ne reprochera à Catherine Tait de faire la part belle à la diversité, à l’inclusion et à l’équité. Dans un bel élan de franchise, la PDG a laissé entendre que la CBC aurait pu se montrer avec les Autochtones plus astucieuse qu’elle ne l’a été dans l’affaire de la série Trickster. Elle n’a pas osé en révéler davantage. Il faudra bien, qu’un jour, on connaisse les dessous de ce pénible et coûteux fiasco.

UNE SEMPITERNELLE COMPLAINTE

Madame Tait n’a fait qu’une brève allusion aux dernières audiences du CRTC, soulignant qu’il y a dans le milieu beaucoup de résistance aux changements. Il y en a aussi beaucoup à l’interne, mais ça, elle n’en a rien dit.

L’heure que Prime Time a consacrée à Catherine Tait a failli se terminer sans qu’elle répète la sempiternelle complainte de tous les PDG de Radio-Canada qui réclament plus d’argent depuis 40 ans. « I’m very focus on more money ! » a-t-elle fini par dire.

Madame Tait pourra très bien réclamer plus d’argent lorsqu’elle aura imposé à Radio-Canada les mêmes façons de faire qu’elle et ses deux vice-présidents ont appliquées dans l’entreprise privée. Lorsqu’ils auront sabré avec courage l’innombrable cohorte de petits « boss » et d’assistants qui encombrent les étages, qu’ils auront mis fin aux pratiques bureaucratiques kafkaïennes et installé une authentique imputabilité à tous les échelons, leur complainte sera alors appuyée par tous ceux qui croient à la télévision publique.

Catherine Tait laisserait alors à Radio-Canada un legs inestimable.