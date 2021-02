PELLETIER MORNEAU, Blanche



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 février 2021, à l'âge de 87 ans et 10 mois est décédée dame Blanche Pelletier épouse de feu monsieur Odilon Morneau. Elle demeurait à Lévis autrefois de Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Micheline (Jean-Yves Bourgault), Sylvie, Michel (Angèle Ouellet), Diane, Louise (Mario Vaillancourt), Julie (Pierre Pigeon); ses petits-enfants: Lucie Morneau-Bourgault, François et Mathieu Berthiaume, Audrey, Olivier et Gabrielle Ouellet-Morneau, Nelson, Cathy et Manon Bourgault, Geneviève et Frédérick Morneau-Vaillancourt, Jasmin et Charles Bérubé, leur conjoint(e) et ses arrière-petits-enfants: Sarah, Maya, Steven, Océane, Émy et Loïc. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Émilie (feu Florent Chouinard), Colette (Romuald Leblanc), feu Rollande, Jeanne D'Arc, Lucette (feu Léonard Favreau), Pierrette (feu Marcel Brochu), feu Yvon (Ida Pelletier), feu Yvonne (Marc-André Chouinard), Marcel (Denise Pelletier), Jacques, André (Ghislaine Arsenault). De la famille Morneau: feu Irène (feu Jean-Baptiste Bélanger), feu Edmond (feu Édith Dupont), Fernande (feu Lucien Gagnon), feu Cécile (feu Raymond Deschêsnes), feu Gilberte (feu Noël Caron), Yolande (feu André Gagnon), Carmelle (Bill Fox), Germaine (feu Maurice Chouinard), feu Aurèle, feu Jean-Luc, Marc-Émile (Feu Diane Jean), Marcel (Émilienne Bérubé), Denise. Des remerciements sont adressés au personnel soignant de la résidence et du centre hospitalier pour leur gentillesse et leur compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143 Rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles auprès de la maison funéraire.