NADEAU, Martine



À la Maison Michel Sarrazin, le 7 février 2021, est décédée à l'âge de 66 ans, madame Martine Nadeau épouse de monsieur Clément Bernier. Elle était la fille de feu monsieur Gérard Nadeau et de feu dame Germaine Nadeau. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Selon ses dernières volontés, il n'y aura pas de cérémonie. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain et Éric (Virginie); son petit-fils: Isaac; ses frères et sœurs: Urbain, Thérèse (Laurent), Suzanne (Raynald), Marc-André, George et Pauline (Richard); ses beaux-frères et belles-soeurs: Normand (Thérèse), Ginette (Maurice), Raynald (Suzanne), Richard (Rina), Louiselle (Jean-Pierre), Clermence (Fernand), Florent (Mona), Alain (Dorys); ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.