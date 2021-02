COVID-19: quatre nouvelles cliniques de vaccination dans la Capitale-Nationale

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale ouvrira, dans les prochaines semaines, quatre nouvelles cliniques de vaccination sur son territoire afin de soutenir son mégacentre d’ExpoCité. Si tout va comme prévu, la vaccination dans la population hors RPA débutera à la mi-mars.

La direction du CIUSSS a confirmé au Journal que quatre cliniques supplémentaires de vaccination s’ajouteront à celles d’ExpoCité et de Clermont, dans Charlevoix.

Deux de ces cliniques seront situées sur le territoire de la Ville de Québec, une dans Portneuf et une autre dans Charlevoix.

«Les lieux des cliniques seront annoncés éventuellement, une fois que les ententes seront conclues avec les partenaires», précise Annie Ouellet, porte-parole du CIUSSS.

Prochaine étape à la mi-mars

Ces confirmations sont de bon augure pour la population générale qui attend d’être vaccinée. Le CIUSSS entend être en mesure de débuter la prochaine phase de vaccination, celle des gens de 80 ans et plus en dehors des résidences pour aînés, vers la mi-mars.

«Pendant les quatre prochaines semaines, le CIUSSS vise à vacciner environ 20 000 aînés de plus, si les doses prévues arrivent à temps. Cela représente environ 80% des personnes incluses dans la deuxième phase de vaccination, soit les aînés habitant dans les communautés religieuses, les résidences privées pour aînés, les habitations à loyer modéré (HLM) et les coopératives pour aînés», explique Mme Ouellet, précisant que 7000 aînés avaient reçu la première dose jusqu’à maintenant.

Du côté des travailleurs de la Santé, 20 000 employés du CIUSSS et des hôpitaux de la région ont été vaccinés jusqu’à maintenant. Cela représente la moitié des 40 000 employés totaux du réseau de la santé dans la Capitale-Nationale. Il importe toutefois de préciser que la moitié de ces 40 000 personnes occupent toutefois des postes «directement auprès de la clientèle».