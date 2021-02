MOLIN, Franck



C'est avec un grand chagrin que nous vous annonçons le décès du Dr Franck Molin, cardiologue électrophysiologiste à l'IUCPQ, fils de Robert Molin et de feu Josette Vagnez. Il est décédé subitement le 24 janvier. Outre son père, il laisse dans le deuil sa conjointe Kathleen Raby, ses fils: Pierre (Catherine Baril) et Antoine (Catherine Gingras); ses petits-enfants adorés: Juliette, Arnaud, Xavier et Jeanne; sa sœur Corinne Szczepkowski. Il laisse aussi dans le deuil les enfants de Kathleen, Audrey (Jean-François Blais), Florence (Mathieu Vaillancourt) et Gabriel Parent (Véronique Leclerc), la mère de ses fils Laurence Hervieux et ses neveux et nièces.Franck nous a quittés subitement beaucoup trop tôt et ses qualités de père, de papy, de conjoint, de beau-père, de médecin et de cardiologue ne seront jamais oubliées. Franck était aimé, respecté et apprécié de tous ceux qui ont croisé son parcours. Il laisse dans le deuil les cardiologues avec qui il partageait sa passion, toute la communauté médicale de l'IUCPQ, ainsi que le personnel. Nous suggérons de compenser l'envoi de fleurs par un don à l'attention du Centre de prévention du suicide de Québec (www.cpsquebec.ca).