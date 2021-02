GARNEAU, Léopold



Au CHSLD St-Antoine, Québec, le 18 janvier 2021, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Léopold Garneau, époux de feu dame Claire Bédard. Né à Québec, le 13 décembre 1923, il était le fils de feu dame Delvina Leclerc et de feu monsieur Wilbrod Garneau. Il demeurait à Québec.Monsieur Garneau laisse dans le deuil ses enfants: Ninon (feu Réal Séguin), Guy, Carl (Sara Bergeron), Bernard (Brigitte Grondin), Jacinthe Turbide (feu Gaston); ses petits-enfants: Yanick, Keaven (Mélanie Beaudin), Kim, Nellie (Loelig Canno), Audrey, Tristan, Rébécca, Kevin (Jessika Grondin), Vicky (Jean-Philippe Charest), Kathleen (Julien Gauthier); ses arrière-petits-enfants: Zackary, Samuel, Émy, Vincent, Alexane, Zackary, Stacy, James, Madison, Lily-Rose, Antoine, Léo; sa sœur Carmen (feu René Gervais); tous les membres de la famille Bédard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des Jardins de la Noblesse et du CHSLD St-Antoine pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de