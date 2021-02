BROUSSEAU, Colette



À l'Hôpital Général de Québec, le 31 janvier 2021, à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédée madame Colette Brousseau, épouse de feu monsieur Maurice Blouin, fille de feu madame Blanche Harton et de feu monsieur Achille Brousseau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils: Denis Blouin (Josette Bouchard), feu Michel Blouin; sa petite-fille: Karine Blouin (David Brousseau); la mère de Karine Lina Jolin; son petit-fils: Dominic Blouin; ses arrière-petits-fils: Lucas et Noah Brousseau; son frère Marcel Brousseau; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général unité 2000 pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél: 418 683-8666, télécopieur: 418 683-4617, courriel: araymond@quebec.cancer.ca, www.cancer.ca