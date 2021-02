ROY, André I.



À l'unité des soins palliatifs de l'IUCPQ, le 6 février 2021, à l'âge de 83 ans est décédé monsieur André I. Roy, époux de madame Louise Guillemette. Il demeurait à Québec (arr. Charlesbourg).L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Giffard. Monsieur Roy laisse dans le deuil son épouse, madame Louise Guillemette; ses filles: Mireille et Véronique (Étienne Boucher); ses sœurs et son frère: Mariette (feu Victorin Giroux), Léandre (Thérèse Therrien) et Lauraine (Jean-Marc Lyonnais); sa belle-sœur Denise Toussaint (feu Jean-Eudes Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guillemette: Benoit (Jacqueline Pelchat), Robert (Marguerite Gagné), Jean-Louis (Gertrude Giguère), Suzanne (Pierre Côté), Roland (Nicole Bilodeau), Françoise (feu Ernest Provencher), Nicole (Peter Lay) et Grégoire (Rose-Marie Di Maria); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de Hermance et Martin Roy et le beau-frère de Lucille (Henri-Louis Fortier), Monique (Louis Ste-Croix) et Gérard Guillemette, tous décédés. La famille tient à remercier spécialement le personnel soignant de l'IUCPQ, en particulier Émilie Vigneault-Simard, infirmière praticienne spécialisée, secteur médecine interne, Marie-Pierre Beaulieu, infirmière, soins palliatifs et Gaston Ndaleghana Mumbere, intervenant en soins spirituels. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Ste-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, 418-656-8711, www.iucpq.qc.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison