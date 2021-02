OUELLET, Yolande Boivin



Au Cendre d'Hébergement Sacré-Coeur, Québec, le 3 février 2021 à l'âge de 88 ans, est décédée dame Yolande Ouellet, épouse de feu monsieur Bertrand Boivin. Née à Québec le 19 février 1932, elle était la fille de feu monsieur Charles Ouellet et de dame Marie-Alice McGee. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles: Nicole et Hélène (André Tanguay); ses petits-enfants: Mélissa (Mathieu Fafard), Pamela (Aleksander Maksimovi'c), Vincent; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tous ses anges-gardiens du 2e étage du Centre d'Hébergement Sacré-Coeur pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél.: 418-527-4294, Site: www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de