DUVAL, Micheline



À Montréal, le 31 janvier 2021, est décédée madame Micheline Duval, épouse de feu monsieur André Langlois. Elle était la fille de feu Germaine Perron et de feu Gérard Duval.Elle est allée rejoindre ses parents et son mari. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario, Lynn (Alain Dion), Sylvie (Érick Leblanc); ses petits- enfants: Lucas, Rebecca, Daphnée, Marc-André et Samuel. Elle laisse également dans le deuil son frère Gaston Duval (Murielle Paquet), ses ami(e)s Thérèse et Armand Beaufils, ses beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que ses neveux et nièces.