FORTIN, Cyrille



À son domicile, le 1er février 2021, à l'âge de 84 ans est décédé subitement monsieur Cyrille Fortin, époux de madame Pauline Lord. Fils de feu dame Emma Caron et de feu monsieur Théodore Fortin, il demeurait à Saint-Cyrille-de- Lessard. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Régine (Régis Blais) et Renaud; son petit-fils Éliot Blais. Il était le frère et le beau-frère de: feu Paul-Émile (feu Imelda Hellemans), feu Jeanne (feu Gérard Caron), feu Claire, feu Edgar (feu Joséphine Caouette), feu Marguerite (feu Gérard Fortin), feu Camille (feu Gérard Lemelin), feu Robert (feu Margot Fontaine), Berthe (feu Claude Bernier), feu Ovila (Françoise Larivée), feu Marie-Anna (feu Robert St-Pierre), feu Charles (Raymonde Dubé), feu Marcellin, Fernande (Gilles Généreux) et Lucille; de la famille Lord: feu Hubert (Lawrence Gamache) et Yvan (feu Huguette Lord). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 Avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc ou à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/ . Des formulaires sont disponibles auprès de la maison funéraire.Ses cendres seront déposées au columbarium du cimetière paroissial " À l'ombre du clocher" de Saint-Cyrille-de-Lessard. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire