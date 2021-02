LAPOINTE, Christian



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er février 2021, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Christian Lapointe. Il était le fils de madame Jeannine Guay et de feu monsieur Fernand Lapointe. Natif de Ste-Apolline-de-Patton, il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil, outre sa mère Jeannine, sa fille Nathalie (Éric Rousseau); ses petits-fils: Dylane, Jeffrey et Zack; ses frères et sœurs: Joselyn, Mario (Johanne Tanguay), Guy (Johanne Venables), Yvan, Nicole (Joël Bolduc); la mère de sa fille Ginette Faucher; ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Merci au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à Christian. La famille se réunira sur invitation à la maison funéraireà compter de 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr.