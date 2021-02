LÉVESQUE, Cécile Lizotte

LIZOTTE, Cécile



1920 - 2021



Au Centre d'hébergement St-Joseph de Rivière-du-Loup, le 3 février 2021, à l'âge de 100 ans et 5 mois, est décédée dame Cécile Lizotte, épouse de feu M. Conrad Lévesque, fille de feu M. Ludger Lizotte et de feu dame Alice Desrosiers. Elle demeurait à Rivière-du-Loup. En raison des circonstances actuelles liées à la pandémie, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure afin de permettre à la famille, aux ami(e)s et à ses élèves et collègues enseignants de lui rendre un dernier hommage. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Yves (Lucile Léveillé), Micheline, Ginette (Yvan Dubé), Jacques (Nancy Parent); ses petits-enfants: Hélène, Frédérique, Martin; ses arrière-petits-enfants: Coralie, Arianne, Christophe, Élisabeth, Camille et Jade. Elle était la sœur de: feu André (Lucette Lepage), feu Gaby (feu Luc Simard), feu Yolande (feu Paulo Mailloux), Janine (Jean-S. Ouellet), Monique (Benoît Paradis), Yvon (Louise Dunlay) et Odette. Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s des familles Lizotte et Lévesque. Les services professionnels ont été confiés à la :

