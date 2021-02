HODGSON, Marcel



C'est le cœur rempli de chagrin que nous annonçons le décès de M. Marcel Hodgson. À Québec, entouré des siens, il s'est éteint le 22 janvier 2021 à l'âge de 81 ans et 8 mois. Il était l'époux de feu Mme Lucette Plante. Né à Québec, le 9 mai 1939, il était le fils de feu Mme Félixine Grancher et de de feu M. Douglas Hodgson.La famille vous accueillera aule vendredi 12 février 2021 de 14 h à 17 h et le samedi 13 février 2021 de 8 h 30 à 10 h 30.et de là au cimetière St-Patrick's.Il laisse dans le deuil son fils adoré Michael (Hélène Riverin); sa sœur Nicole Hodgson (feu Richard Tremblay), tous les membres de la famille Plante; sa dernière amoureuse Denise Lefebvre; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que ses nombreux(ses) ami(e)s du Manoir Sully. Un merci tout particulier à son grand ami Richard Dumont pour sa complicité au fil des décennies. M. Hodgson était un homme à l'avant-garde de son temps de par sa générosité et son implication exceptionnelle dans la vie familiale. Dévoué, il n'aspirait qu'à une seule chose dans la vie : faire le bonheur des gens autour de lui. Il a largement dépassé son objectif.Papa, tu as réussi ta vie de brillante façon. Je suis fier de toi. Proud to be your son. Tu peux maintenant reposer en paix, entre autres, auprès de ton Dada, qui t'a tant manqué. Ta mémoire, tes valeurs et ta grande bonté vivront toujours à travers nous. Nous t'aimons et t'aimerons éternellement. Dad, You are my sunshine, my only sunshine…Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, téléphone : (418) 683-8666, site web : www.cancer.ca