RIOUX, Alpheda Sergerie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 décembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Alpheda Sergerie, épouse de feu Louis Rioux, fille de feu Alphée Sergerie et de feu Imelda Lavoie. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Renée (Jean-Yves), Michel (Gina), Serge (Lucie), Marc (Marie-Eve) et Cathy (Christian); ses petits-enfants : Karyne (Martin), Jean-François (Marilyn), Eric (Kate), Stéphanie, Valérie, Michaël (Stéfany), Jonathan (Marie-Claude), Allyson et William; ses arrière-petits-enfants : Christopher, Jade, Eva, Lucas, Romy, Lexia et Kyanna; ses frères et sœurs : feu Yvonette (feu Ovide), feu Raymond-Marie, feu Marie-Marthe (feu Henri), feu Georges, Jeannine (feu Alcidas), feu Roland (Renée-Jeanne), feu Réal (Colette), feu Valmont et Rachel (Gérard); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rioux, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant des soins intensifs et palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.https://www.coeuretavc.ca/comment-vous-pouvez-aider/facons-de-donner.