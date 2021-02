BÉGIN, Réal



Au Centre de Convalescence du Concorde de Québec, le 2 février 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Réal Bégin, époux en premières noces de feu Madeleine Lefrançois et en secondes noces de feu Jeannette Plante. Il demeurait à Québec. Né à St-Louis-de-Pintendre, il était le fils de feu Louis-Philippe Bégin et de feu Béatrice Duval. Il laisse dans le deuil ses enfants: France (feu Serge Bédard), Michelle, Patrice (France Laperrière) et Nathalie; ses petits-enfants: Andréanne Olivier (Frédéric Bédard), Sara Olivier, Olivier Bégin, Marc-André Bégin et Guillaume Bédard (Eve Boulay); ses arrière-petits-enfants: Jason Bédard, Émile Bédard et Léo Bédard. Il laisse également dans le deuil son frère et ses sœurs: feu Jean-Guy (feu Claire Lemay), Estelle (feu Gérard Noreau) et Renée (feu Jean-Paul Hamel); sa belle-sœur Louise Lefrançois (Sylva Lefebvre), son beau-frère Simon Lefrançois (Thérèse Lortie), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Les services funéraires ont été confiés aux soins duUn remerciement spécial au personnel soignant du Centre de Convalescence du Concorde pour leur dévouement, leur générosité et la qualité des soins prodigués. Également, toute notre gratitude au personnel de la Résidence le Laurentien pour leur bienveillance auprès de notre père depuis son arrivée en juin 2019. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan (300-550 Avenue Beaumont, Montréal, QC H3N 1V1). Pour rendre hommage à M. Bégin, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com