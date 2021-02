«Il ne faut pas trop faire de paranoïa» avec la relâche, prévient Lehouillier

Il ne faut surtout pas utiliser la semaine de relâche comme un prétexte pour retarder indument le passage en zone orange de certaines régions comme Chaudière-Appalaches, a suggéré Gilles Lehouillier.

C’est en substance ce que le maire de Lévis a déclaré, jeudi en fin de matinée, en marge d’un point de presse. Ce dernier réagissait au fait que le premier ministre Legault a laissé entendre que les régions qui sont actuellement en zone rouge pourraient encore l’être jusqu’au 8 ou au 15 mars à cause des risques de contamination pendant la semaine de relâche du 1er mars.

«On est capable de gérer cette semaine de relâche là, a insisté M. Lehouillier. Il ne faut pas trop faire de paranoïa. On est en parfait contrôle dans nos parcs et espaces verts. C’est pas comme la première vague. Là, on est prêt.»

«Faisons confiance à notre population»

Selon lui, «si Chaudière-Appalaches est en mesure de passer en zone orange, on devrait l’annoncer le plus rapidement possible. Ça donne un encouragement à la population (...) Si, en zone orange, on a accès à certaines salles à manger, les gens vont l’apprécier et ils vont se dire : ‘on ne veut pas retourner en zone rouge’. Faisons confiance aussi à notre population».

Même si certains personnes demeurent réfractaires aux règles édictées par la Santé publique, le maire Lehouillier estime que la population possède désormais une certaine «culture de la pandémie» et que les réflexes de distanciation sociale sont bien ancrés chez les citoyens.

Dans Chaudière-Appalaches, les derniers chiffres de contamination laissent penser à Gilles Lehouillier que la région est extrêmement proche de la zone orange qui serait synonyme d’un plus grand déconfinement.