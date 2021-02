Kevin Lankinen: «C’est la pierre angulaire de l’équipe», dit Jimmy Waite

Les succès qu'obtiennent les Blackhawks en ce moment ne sont pas étrangers aux prestations du gardien Kevin Lankinen.

C'est ce que l'entraîneur des gardiens de la formation de Chicago, Jimmy Waite, a déclaré lors de son entrevue à TVA Sports, jeudi.

«C'est la pierre angulaire de l'équipe en ce moment. C'est certain que les autres jouent très bien devant lui aussi. Les unités spéciales font le travail également.»

Si Lankinen était un inconnu aux yeux de bien des partisans avant le début de la saison, Waite soutient que les Blackhawks l'attendaient depuis un bon moment déjà et qu'ils ne sont pas surpris de le voir obtenir du succès.

«C'est un Finlandais qui est dans notre organisation depuis trois ans. Il s'était démarqué lors du Championnat du monde, il y a deux ans. Il avait vraiment bien joué et il avait été une révélation pour son équipe. C'est là qu'on avait vu son potentiel. C'est lui le dernier surpris de voir qu'il a du succès. Il dégage tellement de confiance.»

Le relais de Crawford

L'entraîneur des gardiens reconnait que le nouveau cerbère de son équipe a réussi à combler le vide laissé par le départ de Corey Crawford.

«C'est certain que ça fait mal de perdre Crawford et Lehner. C'était normal que les experts croyaient qu'on n'avait aucun gardien de calibre. Mais nous, on n'a pas décidé d'aller dans cette direction sans savoir qu'on avait de bons jeunes qui arrivaient. Il restait quelques interrogations, mais Lankinen fait très bien depuis le début de la saison.»

En ce qui concerne Crawford, Waite est déçu de voir sa carrière se terminer de cette façon. Il croit que les choses auraient pu être bien différentes pour l'ancien gardien des Wildcats de Moncton.

«Je pense que Corey avait encore au moins deux bonnes saisons devant lui. Je pense que le fait de ne plus être à Chicago et d'avoir signé au New Jersey a fait en sorte que le coeur n'y était plus. Je suis persuadé que si on l'avait signé, il jouerait encore cette saison.»