L’art de se mêler de ses affaires !

J’ai trois enfants. Des jumelles et un garçon. Je suis séparée de leur père depuis leur adolescence et ils ont eu très peu de contacts avec lui ensuite, car il s’est refait une autre famille avec la mère d’une fillette avec qui il a ensuite eu un garçon.

L’absence de leur père ne m’a jamais semblé causer de problèmes dans l’évolution de mes enfants. J’en étais fière, jusqu’à ce que ma sœur me fasse savoir que mon fils avait été vu avec une bande de gars de l’université qu’il fréquente, tous reconnus pour leur sexualité douteuse.

Comme ma sœur a toujours été jalouse de moi, j’ai toujours eu tendance à ne pas l’écouter. Mais ce qu’elle m’a dit sur mon fils, même si elle a dépassé les bornes, je suis incapable d’en faire abstraction.

Selon elle, mon garçon serait sexuellement ambivalent parce qu’il a été élevé par une mère sans poigne qui s’est toujours laissé dominer par ses enfants. Des enfants dépourvus de père pour redresser la barre en plus. Ça m’a fait mal comme vous ne pouvez pas savoir !

J’ai donné beaucoup de lousse à mes enfants, mais ils m’en ont toujours remerciée et aucun d’eux n’en a jamais abusé. Elle me presse de parler à mon fils pour qu’il sorte le chat du sac et que je puisse m’activer ensuite à le remettre dans la voie de la raison. Mais je serais incapable de faire ça sans renier mon principe sacré du « vivre et laisser vivre ». Elle me pousse de surcroît à en informer mon ex-mari pour qu’il agisse lui aussi de son côté. Elle me jure que mon silence risque de coûter cher à mon fils. Ai-je tort de ne pas vouloir m’immiscer dans l’intimité de ce dernier ?

Anonyme

Vous n’avez pas tort du tout et vous devriez cesser de donner à votre sœur un quelconque pouvoir sur votre façon toute personnelle de vivre votre vie. Qu’elle fasse un plat de ce que son fils a vu dénote chez elle un esprit malicieux dont vous devriez vous méfier. Votre fils se dévoilera quand il le voudra. Et comme c’est un adulte à ce qu’il semble, il le fera quand il sera disposé à le faire.