Le CISSS blâmé pour sa gestion des contrats avec le Manoir Liverpool

Le CISSS de Chaudière-Appalaches est blâmé par l’Autorité des marchés publics pour sa gestion du dossier du Manoir Liverpool. Deux contrats totalisant 8,8 M$ ont été octroyés à la résidence alors qu’elle n’avait même pas les autorisations pour soumissionner sur des contrats publics de cette envergure.

• À lire aussi: Maltraitance des aînés: «Je serai imputable», s’engage la ministre Marguerite Blais

• À lire aussi: L’Ordre des infirmières enquêtera aussi sur le Manoir Liverpool

L’Autorité des marchés publics (AMP) a présenté jeudi cinq recommandations visant les dirigeants du CISSS de Chaudière-Appalaches. On apprend dans ce rapport que les dirigeants du Manoir Liverpool ne possédaient pas l’autorisation de l’autorité pour soumissionner sur des contrats de plus de 1M$.

«L’autorisation, c’est une vérification qui se fait de l’entreprise, des dirigeants, de l’administrateur pour s’assurer qu’ils ont l’intégrité pour obtenir des contrats publics», explique René Bouchard, directeur des affaires publiques de l’AMP, précisant que le Manoir Liverpool ne s’est en aucun cas fait révoquer l’autorisation. «Ils ne l’avaient pas, tout simplement».

L’organisme recommande que le contrat problématique, une entente de 6,6 M$ visant «des places en ressources intermédiaires», soit résilié par le CISSS.

«Nous, on n’a pas le pouvoir de résilier des contrats. C’est pour ça qu’on émet une recommandation. Comme le contrat prend fin en 2022, on dit de cesser l’exécution et de repartir en appel d’offres», précise M. Bouchard.

Revoir les méthodes

Les quatre autres recommandations de l’AMP visent les méthodes du CISSS de Chaudière-Appalaches dans l’adjudication de contrats.

Dans son rapport, l’autorité indique que «la preuve recueillie [...] révèle qu’il n’existe aucune procédure au sein du CISSS-CA indiquant aux employés concernés qu’ils doivent vérifier que toutes les entreprises qui obtiennent des contrats publics détiennent une Autorisation lorsque cela s’avère nécessaire».

Dans ce contexte, l’AMP recommande au CISSS de revoir ses façons de faire pour s’assurer que l’ensemble des contractants respectent les règles légales.

Le CISSS a 45 jours pour faire suite aux recommandations de l’autorité. L’organisme précise d’ailleurs que son investigation n’est pas liée au scandale de maltraitance au Manoir Liverpool qui a été dévoilé par un rapport interne la semaine dernière. Une veille des contrats publics a permis d’identifier l’irrégularité et le processus d’enquête s’est mis en branle à la suite de cette découverte.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches n’avait toujours pas réagi à cette annonce au moment d’écrire ces lignes.

Difficile semaine

Rappelons que le CISSS est dans la tourmente depuis la publication vendredi dernier d’un rapport interne faisait état de maltraitance à la résidence privée Manoir Liverpool.

La résidence avait un lien contractuel avec le CISSS pour la mise en place de lits en ressource intermédiaire.

Plusieurs personnes, dont le ministre de la Santé Christian Dubé, se sont indignées du fait que la situation ait eu cours pendant plusieurs années, sans que la direction du CISSS n’en soit avisée.