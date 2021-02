Le maire de Saint-Bernard à une manifestation de complotistes antivaccins

Le maire de Saint-Bernard, en Beauce, aurait participé à la manifestation qui a réuni des milliers de militants complotistes antivaccins en décembre à Montréal.

Une photo de groupe, qui inclut le maire André Gagnon, circule depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux. Personne sur cette photo ne portait alors de masque. Selon nos sources, le maire serait le second en partant de la gauche.

«Je l’ai dans mon téléphone depuis un bout de temps. Je pense que c’est un bon maire et il devait savoir ce qu’il faisait, même si ce n’est pas très bon pour obtenir des subventions après. Quand on s’affiche comme ça, on doit d’attendre à ce que ça sorte», a expliqué une source qui a demandé l’anonymat.

Joint par téléphone, M. Gagnon n’a pas nié les faits, mais il n’a pas voulu s'étendre sur le sujet non plus. «La discussion va s’arrêter là!» a-t-il dit avant de mettre fin à l’appel.

Plusieurs personnes différentes ont aussi confirmé au Journal qu’il s’agissait bien de lui.

«C’est pas fort comme représentant d’une municipalité», a confié un autre citoyen de Saint-Bernard.

L’image aurait possiblement été captée le 20 décembre 2020 alors que quelques milliers de complotistes se sont réunis dans la métropole pour participer à une manifestation contre les mesures sanitaires imposées par le gouvernement face à la pandémie de COVID-19.

Les affiches des manifestants sont d’ailleurs peu élogieuses à l’égard du gouvernement. On peut apercevoir sur un drapeau le fameux «Q» de QAnon, une mouvance conspirationniste américaine.

Le Journal a révélé mercredi que le maire de Saint-Bernard a joint une branche de la Coalition Liberté Canada, qui veut mettre un terme aux mesures de confinement au pays.

André Gagnon, maire d’une municipalité de 2500 habitants, a ajouté son nom aux rares politiciens qui appuient le Caucus pour mettre fin aux confinements.